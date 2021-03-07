هكذا تم استدراجهم.. القبض على مجموعة أطفال تقاتل في صفوف الحوثي

تمكنت قوات الجيش الوطني، من إلقاء القبض على مجموعة جديدة من الأطفال دون الـ17 عاما.

وذكر المركز الإعلامي للقوات لجيش الوطني باليمن أن الأطفال كانوا يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب.

وقام المركز الإعلامي بنشر تسجيلات مصورة كشف خلالها الأطفال عن طريقة مليشيا الحوثي في استدراجهم من المدارس عبر إغرائهم بالمال والسلاح.

وأضاف أنهم يدفعون بالأطفال إلى الجبهات دون علم أهاليهم، وما يتعرضون له من إهمال وعدم اهتمام في الجبهات وتركهم يواجهون مصيرهم.

من ناحية أخرى أكد قائد محور تعز قائد اللواء 145 مشاه اللواء الركن خالد قاسم فاضل، أن العمليات العسكرية ضد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً ستستمر في مختلف الجبهات حتى تحقيق كامل الأهداف المرسومة.

كما نقل عن نائب رئيس الجمهورية فريق الركن علي محسن صالح تثمينه للملاحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش البواسل والمقاومة وأبناء تعز الأحرار في مختلف جبهات المحافظة، مشيداً بالانتصارات الميدانية التي يحرزونها في وجه ميليشيا الانقلاب الحوثية.

وأعرب نائب الرئيس، عن تقديره للدور الصادق للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم للشرعية وللجيش الوطني وما يجسّده هذا التلاحم من واحدية المعركة والمصير الأخوي الواحد.