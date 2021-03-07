يحدث الآن.. مصرع وإصابة العشرات من مليشيات الحوثي بالجوف

لقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم على يد قوات الجيش اليمني في الجوف.

وذكر المركز الإعلامي للجيش الوطني أن العشرات من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لقوا مصرعهم بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.

من ناحية أخرة تمكنت قوات الجيش الوطني، من إلقاء القبض على مجموعة جديدة من الأطفال دون الـ17 عاما.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي فإن الأطفال كانوا يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهات المحيطة بمحافظة مأرب.

وقام المركز الإعلامي بنشر تسجيلات مصورة كشف خلالها الأطفال عن طريقة مليشيا الحوثي في استدراجهم من المدارس عبر إغرائهم بالمال والسلاح.

وأضاف أنهم يدفعون بالأطفال إلى الجبهات دون علم أهاليهم، وما يتعرضون له من إهمال وعدم اهتمام في الجبهات وتركهم يواجهون مصيرهم.

فيما ذكرت موقع اليمن الجمهوري أن الحوثيين قصفوا الأحياء السكنية في مدينة تعز، بمختلف أنواع الأسلحة.

وكان آخر جرائمهم قصف حي الروضة، ما أدى إلى إصابة سبعة أطفال أثناء خروجهم من المدرسة.