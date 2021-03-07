باحث إيراني: يجب على الجميع الوقوف مع السعودية وقطع العلاقات مع النظام الإيراني

طالب الباحث المختص في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي بوقوف الجميع مع المملكة العربية السعودية ضد الأطماع الإيرانية في المنطقة.

وكتب مجيد الأحوازي على حسابه في تويتر :” واجب على كل الأمة الوقوف مع السعودية ضد المشروع التوسعي الإيراني الإرهابي، بالقول والفعل، ويبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام الإيراني”.

كما وصف الكاتب الكويتي داهم القحطاني أن ما تقوم به إيران من استهداف لمرافق النفط السعودية في رأس التنورة بالاعتداء الخطير.

وأضاف أنه يجب على كل دول مجلس التعاون الخليجي ، تصعيد الوضع بهدف استصدار قرار أممي يضع حدا للعبث الإيراني في ألأمن والسلم الدوليين، حيث تهدد أفعال إيران تدفق النفط للأسواق العالمية.

وكانت مليشيا الحوثي قد شنت هجوما على الظهران، حيث تمكنت الدفاعات السعودية من إسقاط صاروخ باليستي قبل وصوله إلى الحي السكني لأرامكو، إضافة إلى مسيرة كانت قادمة من البحر تستهدف ميناء رأس تنورة، وذلك دون خسائر