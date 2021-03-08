استعراض ٦٦ تجربة من ٥٨ مدرسة من ١٢ إدارة تعليم في الطائف

نظمت إدارة تعليم الطائف ممثلة في وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس لقاء ساعة معرفة المسار الثاني وتدشين سلسة اللقاءات الافتراضية برعاية المدير العام طلال اللهيبي وحضور مساعدته للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي ومتابعة وحضور مديرة الادارة والمشرفات التربويات وعدد من القيادات في الميدان التربوي عبر القاعة الافتراضية ويبيكس عن بعد.

ويشارك في هذه السلسة من اللقاءات 58 مدرسة من 12 إدارة تعليمية (الرياض، مكة، جدة، المدينة المنورة، ينبع، القصيم،حفر الباطن، نجران،المنطقة الشرقية والأحساء وجازان، الطائف) لتعرض ٦٦ تجربة تعرض كل يوم أحد لمدة خمسة أسابيع في فترتين صباحية ومسائية.

وأكد المدير العام لتعليم الطائف مبارك اللهيبي على أهمية هذه البرامج والاستفادة من التجارب التى تقدم تجارب نوعية مهنية تخصصيه في محاضر التعليم وداخل كيان المدرسة لنثبت للعالم وليس للمجتمع فقط أن مدارس المملكة تمتلك من الخبرات والقدرات والامكانات التي تخدم الطلاب والطالبات الذين هم المحور الأساسي للتطوير لذلك البرامج التي تنبع من حاجة المدرسة وتخدم التحصيل الدراسي تكون قوية ويكون أثرها أعظم.

وأضاف أن هذه البرامج لابد أن تخدم التحصيل الدراسي ليصلوا الى صنع قادة المستقبل وتحقيق رؤية 2030.

فيما قدم شكره للحضور المشاركين من مناطق المملكة المختلفة ولقائده وقائدات المدارس على المشاركة الفاعلة لنجاح هذا البرنامج الذي سيستمر إلى خمس لقاءات بشكل أسبوعي لتحتوي على عشر لقاءات متنوعة لتتيح الفرصة لإبراز الانجازات والبرامج والأفكار الجميلة.

كما قدم شكرة لمديرة وحدة تطوير المدارس أمل بوشناق والمشرفات التربويات ومن تفاعل معهم وكان له بصمة مختلفه في إخراج هذا اللقاء.

وقالت مديرة الادارة أمل بشناق أن لقاء ساعة معرفة يستهدف في مساره الثاني الكيانات المدرسية المطبقة للبرنامج الوطني وتطوير المدارس على مستوى المملكة لتتبادل الخبرات والمعارف والدروس المستفادة من تجربة التعليم عن بعد ضمن منظومة متكاملة لتقدم نموذجًا وطنيًا رائدًا في تحويل تحديات التعليم لعام 2020 إلى تجارب ناجحة وقصص ملهمة، فيما قدمت شكرها لفريق التطوير والحضور والمشاركين في هذا اللقاء.

تناول الملتقى محور الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية قدمته الدكتوره رنا العكرش من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ثم استكمل اللقاء بعرض تجربة مدارس وحدة تطوير البرنامج الوطني من مختلف مناطق التعليم بالمملكة (الثانوية السادسة والثانوية الثالثة ومتوسطة التحفيظ الثالثة والمتوسطة 11 والمتوسطة 41 من تعليم الطائف، الإبتدائية 110 من تعليم جدة، ومجمع الجبر التعليمي من الأحساء والثانوية الــ 24 من تعليم مكة المكرمة وأختتم اللقاء بتكريم المشاركين في اللقاء.