السودان: الجيش يضبط كميات من الأسلحة والقنابل اليدوية

تمكنت استخبارات الفرقة الثانية مشاة من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعد كمين محكم نصبته قوة من استخبارات الفرقة الثانية مشاة بعد توفر المعلومات المؤكدة بأن هناك عملية تهريب عن طريق محلية القلابات الغربية في طريقها لعبور الحدود إلى إحدى دول الجوار.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تمكنت هذه القوة من إنجاز مهمتها بكل سهولة وذلك نسبة للتنسيق المحكم والمعلومات الجيدة التي توفرت لهم من شعبة استخبارات الفرقة الثانية مشاة حيث كانت المقبوضات تحمل على متن عربة لوري وتفاصيلها كالآتي :

عدد ٣٨ بندقية آلية كلاش /عدد٥٣ خزنة كلاش /عدد١٨٢٤٣طلقة كلاش /عدد ٣٩٩٠طلقة قرنوف /عدد٢٤طبنجة /عدد ٤٠ قنبلة يدوية.

وقد أشادت لجنة أمن ولاية القضارف متحدثاً عنها سيادة اللواء الركن حيدر على الطريفي قائد الفرقة الثانية مشاة مثمناً المجهودات الجبارة التي تقوم بها استخبارات الفرقة الثانية مشاة في ضبط الشبكات التي تعمل في تهريب الأسلحة والذخائر وتعبث بأمن الوطن وسلامة مواطنيه.

ودعا لبذل المزيد وأثنى علي كل التيم الذي قام بإنجاز هذه المهمة وقال سيادته أن استخبارات الفرقة الثانية مشاة ليس جديد عليها هذا العمل الكبير لأنها دائماً تكون بالمرصاد لضعاف النفوس ممن يبدلون الوطن وسلامة مواطنيه وارضه بحفنة من النقود.

كما تحدث سيادة الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق نائب رئيس الأركان للتدريب لتلفزيون السودان شاكرا للجهد الذي بذل من قبل استخبارات الفرقة الثانية مشاة وأن هذا العمل يتطلب مزيداً من التحرك من قبل لجنة أمن الولاية للقضاء على مثل هذه الظواهر السالبة وتحفيز الأفراد للقيام بذلك وأشاد بالجهد الذي بذل والعمل المرتب وقال وأنه سوف يدعم هذا الجهد.