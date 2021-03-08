الهلال الأحمر يدشن مبادرة جديدة لمواجهة COVID-19 في الباحة

امتداداً للحملة الاستثنائية التثقيفية للتوعية من فيروس كورونا عن طريق نقاط فرز تفتيشية بصرية للتأكد من سلامتهم وذلك استشعاراً من حرص فرع الهيئة بالمنطقة.

ومن جانبه اوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني عن قيام الفرق التطوعية من الممارسين الصحيين وقيامهم بواجبهم الوطني في مواجهة فيروس كورونا ( COVID-19 ) باشراف مباشر من مدير ادارة التطوع بالهلال الاحمر الاستاذ عبدالله عوضه الغامدي.

واضاف انه نفذت عددمن نقاط الفرز بمبنى امارة المنطقة ومبنى فرع الهيئة بالمنطقة وعدد من المجمعات التجاريه والجوامع ومساندة الجهات المختصة بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الاستاذ خالد محمد الغامدي.

وتأتي المبادرة امتداداً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة للتوعية الصحية للوقاية من فايروس كورونا والحملات التوعوية.

وأفاد الزهراني ان هذه المشاركة تأتي بالمساندة بعدد من المتطوعين بالهلال الاحمر والفرق الاسعافية بالتواجد كنقاط فرز بالكشف الميداني على المواطنين والمقيمين وتقديم التوعية الصحية لهم وتهدف من خلال هذه النقاط الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم حفظ الله قادتنا وشعبنا ووطننا الغالي من كل شر ومكروه.