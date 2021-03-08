حفر_الباطن: لجنة حصر لكل من يدعي أنه من القبائل النازحة

تفقد سمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن يوم امس الأحد أعمال لجنة الحصر (لمن يدعي انه من القبائل النازحة) بالمحافظة يرافقه رئيس اللجنة الاستاذ/ عبدالله سعيلي الظباطي.

واطلع سموه في بداية الجولة على سير العمل وإجراءاته كما قدم العقيد شري بن بصيص نائب رئيس اللجنة شرحاً تفصيلي لسمو المحافظ عن دور اللجنة وما تقوم به وما تم إنجازه من بداية أعمالها.

وثمن سمو المحافظ الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للجوازات وبقية الجهات الامنية، ومركز المعلومات الوطني، لتسهيل إجراءات العمل وفق تطلعات القيادة الحكيمة التي تسعى لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة وتسهيل إجراءات المواطنين والمقيمين بتوجيهات سمو سيدي وزير الداخلية، وبمتابعة مباشرة كريمة قبل سمو سيدي امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه (حفظهم الله).