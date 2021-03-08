سفير إيران “يتّنمر” على خارجية لبنان: لن أحضر… لا مبرر لإستدعائي

استدعت الخارجية اللبنانية السفير الإيراني في بيروت محمد جلال فيروزنيا بعد تقارير إعلامية مسيئة إلى البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وكشفت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية أن السفير رفض الامتثال لاستدعاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة “بسبب ظروف طارئة فرضت على فيروزنيا تعديل جدول نشاطه المقرر اليوم الإثنين.

وأكدت الصحيفة، أن السفير رفض الاستدعاء، بعد نشر تقرير مسيء للبطريرك، معتبراً أن حكومة بلاده ليست مسؤولة عما ينشر على موقع إلكتروني وأنه “لا مبرراً لاستدعاء السفير واستخدام لهجة غير مناسبة معه”، وفق المطلعين على موقف السفارة الإيرانية.