طلبتها الشرطة والمرور والمحاكم… إصدار 38 ألف تقرير طبي بـ”سعود الطبية”

أصدرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم التقارير الطبية أكثر من 38 ألف تقرير طبي بمختلف فئاتها للمراجعين والمرافقين، وذلك خلال العام الميلادي المنصرم.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم التقارير الطبية أ.مشعل المطيري، مؤكدًا بأن هذه الجهود تأتي ضمن الخدمات المهمة التي تقدمها المدينة لكافة المراجعين، والحرص على تقديم خدمة متميزة من استقبال طلبات التقارير وإعدادها وتسليمها لطالبيها.

وأشار المطيري إلى أن تقارير الإجازات المرضية بلغت نحو 22195 كما بلغت إجازات المرافقة 735 تقرير تقريبًا.

منوهًا أن أكثر من 1557 تقرير صدر عن طريق البريد الإلكتروني، كما بلغت أعداد التقارير الطبية الشخصية 4799.

وتابع المطيري تصريحه قائلاً: بلغت التقارير الطبية الصادرة من اللجنة الطبية أكثر من 6 آلاف تقرير، صدرت للجهات الحكومية مثل: الشرطة، المرور، المحاكم الشرعية، الهيئات الطبية، الضمان الاجتماعي، وغيرها من الجهات الحكومية بناء على الخطاب الصادر من الجهة الطالبة للتقرير الطبية على حسب المعايير المطلوبة.