اسعار النفط تقفز لأعلى سعر منذ  14 شهر.. و”برنت” يتجاوز 71 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الاثنين 8 مارس 2021، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام.
ودعم ارتفاع النفط تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في أبريل، كما يتزامن مع الهجمات على منشآت نفطية سعودية.
وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولارا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ 8 يناير 2020.
وأفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايو لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32 بالمئة ليبلغ 71.15 دولارا للبرميل.
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر أبريل بنسبة 2.57 بالمئة ليبلغ 67.81 دولارا للبرميل.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل