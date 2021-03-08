اسعار النفط تقفز لأعلى سعر منذ  14 شهر.. و”برنت” يتجاوز 71 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الاثنين 8 مارس 2021، لتبلغ أعلى مستوى في أكثر من عام.

ودعم ارتفاع النفط تقرير أقوى من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة وقرار أوبك وحلفاؤها عدم زيادة الإمدادات في أبريل، كما يتزامن مع الهجمات على منشآت نفطية سعودية.