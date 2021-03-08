عاجل… تكوين لجان للنظر في الاعتراضات والتظلمات في إدارات التعليم

قررت وزارة التعليم تشكيل لجنة فرعية موطنة في وحدة تطوير الموارد البشرية في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات للنظر في الاعتراضات والتظلمات الواردة من منسوبيها من الكادرين التعليمي والإداري بخصوص تقييم الأداء الوظيفي.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فإن اللجنة تكون برئاسة مدير إدارة الموارد البشرية وعضوية كل من: مدير الإشراف التربوي، مدير الإدارة القانونية ، مدير وحدة تطوير الموارد البشرية.

وتكون مهام اللجنة وفقا للآتي: تلقي الاعتراضات والتظلمات على تقييم الأداء الوظيفي من الكادرين الإداري والتعليمي ، دراسة الطلبات الواردة، وتطبيق معايير واسس وإجراءات التظلمات المبلغة للجنة من لجنة التظلمات الرئيسة بوكالة الوزارة للموارد البشرية.

بالإضافة للرفع بالتوصيات على طلبات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي للجنة الرئيسة للتظلمات في وكالة الوزارة للموارد البشرية لاعتمادها.

جاء ذلك بناء على ما ورد في المادتين (۱۱۷) و(۱۲۳) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، والمادة (10) من الإطار التنظيمي لإدارة الأداء، المتعلقة بالإجراءات الخاصة بالاعتراضات والتظلمات على تقييم الأداء الوظيفي، وبناء على قرار وزير التعليم المتضمن الخاص بتشكيل لجنة التظلمات الرئيسة في الوزارة.