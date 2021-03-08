المملكة ترسي شراء 660 ألف طن من الشعير

أتمت المؤسسة العامة للحبوب، إجراءات ترسية استيراد كمية (660,000) طن من الشعير العلفي وذلك للتوريد خلال الفترة (إبريل – مايو2021م) لتعزيز المخزونات، في الوقت الذي يجري فيه استكمال نقل ملف استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص.

وأوضح معالي المحافظ في تصريح له اليوم، أنه تم دعوة عدد (25) شركة عالمية متخصصة والمؤهلة في تجارة الحبوب، تقدمت منها (16) شركة للمنافسة على توريد الكميات المطروحة، وتمت الترسية على عدد (6) شركات عالمية تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وأفاد أن الشحنات توزعت على موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر بواقع (8) شحنات كميتها (480,000) طن، وموانئ المملكة المطلة على الخليج العربي بواقع (3) شحنات كميتها (180,000) طن وذلك للتوريد خلال الفترة (إبريل – مايو2021م).

وبين أن المؤسسة بترسيتها تلك الدفعة والتي تمثل الدفعة الثانية لهذا العام (2021م) تكون قد تعاقدت على استيراد كمية (1,320,000) طن.