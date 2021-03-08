‏”الموارد البشرية”:41 % من الوظائف الحكومية في 2020 للسيدات

رصدت وزارة الموارد البشرية، اليوم الأحد، في انفوجراف المبادرات والمشاريع لتمكين المرأة في سوق العمل.

وكشفت ‏”الموارد البشرية” في يوم المرأة العالمي، إن 41 % من الوظائف الحكومية في 2020 للسيدات في السعودية.

وفي سياق متصل كشفت الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بلوغ مجموع السيدات اللائي يعملن في سوق العمل خلال الربع الرابع من العام الفائت 823 ألف امرأة، قياساً بعدد 813 ألف سيدة في الربع الثالث من العام ذاته، أي دخول ما يقارب 10 آلاف امرأة، بواقع توظيف 111 سيدة يومياً، بارتفاع بلغ 1.2 في المائة.

وبالنظر إلى عملية الإحلال والاستحداث، توضح الإحصائيات أن عدد السعوديات في سوق العمل خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 601 ألف امرأة، بعد أن وصل عدد المواطنات في الربع الثالث من 2020 إلى نحو 585 ألف سعودية، ما يعني تنامي عدد المواطنات بالإحلال والتوظيف المستحدث، بما قوامه 15 ألف وظيفة خلال 3 أشهر.

وتبين الإحصائيات الأخيرة أن الرياض تعد الأكثر توظيفاً للمرأة، بعدد 391 ألف مشتركة في التأمينات الاجتماعية، وجاءت عقبها محافظة جدة (144 ألف سيدة)، ثم المنطقة الشرقية التي تجاوز عدد المشاركات في سوق العمل بها 101 ألف امرأة.