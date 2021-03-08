المملكة تستعد لاستضافة سلسلة السباقات العالمية في #محافظة_العلا

ينطلق يومي الثالث والرابع من شهر إبريل المقبل في محافظة العلا أول سباق من السلسلة العالمية إكستريم إي، بتنظيم وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة الذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالإضافة لسلسة الفعاليات والمناسبات الرياضية التي تستضيفها المملكة منذ مطلع العام 2018 في مختلف الألعاب والرياضات.

ويشارك في السباق 10 فرق تضم نخبة السائقين المحترفين من مختلف بلدان العالم ويعتبر السباق الأول من بين خمس سباقات والتي ستقام في كلاً من: السعودية، السنغال “مايو”، جرينلاند “أغسطس”، البرازيل “أكتوبر”، الأرجنتين “ديسمبر”، وتُعد إكستريم إي سلسلة سباقات جديدة تتنافس بها سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في وجهات تأثرت بالتغيرات المناخية حول العالم وتشجع على الاعتماد على المركبات الكهربائية سعياً لمستقبل أفضل لكوكب الارض.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: تحظى رياضة المحركات بشغف كبير في المملكة في استضافة أشهر الراليات والسباقات في العالم بعد داكار والفورمولا إي بالإضافة لسباق الفورمولا 1 والآن سعدنا باختيار إكستريم إي لمحافظة العُلا لاستضافة سباقها الأول في شهر أبريل ونتطلّع لنجاح جديد يتوازى مع نجاح المملكة في الاستضافات السابقة”

وأضاف: رغم التحديات والصعوبات جرّاء الجائحة العالمية، بسبب فيروس كورونا المستجد وبتوفيق من الله ثم بدعم قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين واهتمام ومتابعة سمو سيدي ولي العهد –حفظهما الله- تحققت الاستضافة وتذليل كافة الصعاب و ضمان استمرار استضافة أهم وأبرز الفعاليات الرياضية العالمية.

بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 مع تطبيقنا لأعلى المعايير الصحيّة العالميّة والتواصل الدائم مع الاتحادات العالمية والشركات المنظمّة لنقدّم للعالم كما اعتدنا صورة جميلة تعكس مكانة المملكة.

كما يتطلع محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد الله آل سعود إلى تقديم المناظر الطبيعية الصحراوية الشاسعة في العلا لسباق إكستريم إي الافتتاحي.

وقال: تتمتع العلا بموقع فريد يتيح لها وضع الأسس الحضرية بشكل صحيح منذ البداية باعتبارها وجهة سياحية مطورة حديثًا.

هناك العديد من المبادرات الجارية بما يتماشى مع مبادئنا الإستراتيجية الـ 12 لتطوير وجهة سياحية مسؤولة تركز على حماية المناظر الطبيعية والثقافية، والحفاظ على النظم البيئية والحياة البرية وتجارب السياحة الخفيفة.

هدفنا هو تثبيث الشكل المستقبلي للعلا كوجهة مستدامة تسمح للأجيال القادمة من الزوار والمقيمين بالاستمتاع بها وتوفر منصة إكستريم إي لنا فرصة مثالية لإخبار العالم برؤيتنا للعلا وبالطبع مع الأخذ في الاعتبار القيمة الترفيهية الرائعة لهذا السباق المثير.