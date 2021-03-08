“تقويم التعليم” تحدد موعد إعلان نتائج الرخصة المهنية

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مواعيد الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، في الثلاثين من شهر مايو القادم.

وأشارت الهيئة إلى أن اختبارات الرخصة المهنية مازالت مستمرة، وبإمكان المعلمين والمعلمات التقدم لها، حيث مازالت فترة التقديم المتأخر متاحة حتى الآن، والتي ستنتهي في الثامن عشر من شهر مارس الجاري.

وأكد في الوقت نفسه التزامها بالمواعيد التي سبق أن أعلنت عنها من قبل، فيما يخص فترات التسجيل ومواعيد انعقاد الاختبارات ومن ثم إعلان النتائج.

يذكر أن فترة الاختبار التخصصي الخاصة بالرخصة المهنية، قد انقضت منذ نهاية شهر يناير الماضي، وتبقى فقط الاختبار التربوي العام الذي يستعد له المعلمون والمعلمات من أجل الحصول على الرخصة.