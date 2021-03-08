الأهلي يغلق ملف قضية الجزائري يوسف بلايلي

نجحت إدارة النادي الأهلي في إغلاق ملف قضية لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق، الجزائري يوسف بلايلي، بالتسوية دون تكليف النادي أي تبعات مالية، إضافة إلى إعادة مليون وستمائة ألف يورو إلى خزانة النادي يدفعها اللاعب.

واتفق الطرفان على إسقاط الدعاوى المرفوعة من كل جانب، مقابل تسوية تضمن عدم مطالبة اللاعب قضائياً بأي رواتب مستقبلاً، وإعادة جزء من مقدم العقد، وبعض الرواتب، ما مجموعه مليون و600 ألف يورو، على ألا يطالب الأهلي أيضاً باستعادة كامل العقد.

وكان بلايلي رفع قضية فسخ عقد من طرف واحد، بداعي عدم تسلم رواتبه، قابلتها إدارة عبدالإله مؤمنة بقضية أمام الاتحاد الدولي “فيفا” تشكو فيها من عدم حضور اللاعب في مواعيده المحددة، وأرفقتها بصور من تذاكر السفر والحجوزات التي حددها النادي للاعب.

وفي ظل المراسلات القانونية بين الأطراف، رأى محامو الجانبين أن التسوية أفضل حل، وأن المضي في التقاضي سيكلف الجانبين مبالغ مالية عالية.

وأوضح مصدر مسؤول داخل إدارة الأهلي، أن بلايلي سلم رسمياً الدفعة الأولى من مبلغ التسوية، وسوف تحصل إدارة النادي خلال الأيام المقبلة على مبلغ الدفعة الأخيرة من التسوية.