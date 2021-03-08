أمانة المدينة المنورة تباشر 3959 بلاغاً

باشرت الفرق الرقابية والميدانية بأمانة منطقة المدينة المنورة 3959 بلاغاً الشهر الماضي عبر مركز بلاغات المستفيدين 940 أنجز منها بشكل كامل 83% فيما يجري التعامل مع باقي البلاغات وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

وأوضحت الأمانة أنها وضعت آلية محكمة لمعالجة البلاغات، تتضمن تحديد الجهة المختصة بالمعالجة والشخص المسؤول عنها آلياً، حيث تتم أعمال المعالجة على الطبيعة.

وبينت أنها اتخذت إجراءات لضمان رضا العميل، عبر بناء نظام للتحليل والإحصاءات تفاعلي يمكنها من معرفة مواطن القصور والمعالجة وتحديد النطاقات الحرجة، بجانب التواصل المباشر مع المبلغ للتقييم ومتابعة جودة السداد، إضافة إلى إعادة فتح البلاغات المسددة بشكل غير صحيح.