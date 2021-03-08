144404 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 144404 إصابات والوفيات 1594 بنسبة 10ر1% والمتعافين 134684 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 28 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 219 والمنومين في العناية المركزة 76.