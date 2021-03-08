أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 144404 إصابات والوفيات 1594 بنسبة 10ر1% والمتعافين 134684 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 28 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 219 والمنومين في العناية المركزة 76.
144404 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
متابعات_ الوئام
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة بلغ 144404 إصابات والوفيات 1594 بنسبة 10ر1% والمتعافين 134684 لتصل نسبة الشفاء إلى 2ر93%.