إدانات عربية وإسلامية لمواصلة “الحوثي” استهداف منشآت مدنية بالسعودية

توالت الإدانات العربية والإسلامية لما تقترفه ميليشيا الحوثي من جرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

من جهتها، أعربت دولة الإمارات، الاثنين، عن إدانتها الشديدة لمحاولة الحوثيين استهداف خزانات بترولية في ميناء رأس تنورة وأرامكو بالظهران. وقال بيان لوزارة الخارجية، إن الهجوم يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، ودليل على سعي الحوثيين لتقويض أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف البيان أن “أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ”.

بدورها، دانت الخارجية الكويتية مواصلة ارتكاب الحوثيين الجرائم باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية عبر إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.

واعتبرت في بيان أن استمرار هذه الجرائم “الإرهابية” يمثل تصعيدا خطيرا وإضرارا بأمن السعودية وتقويضا لاستقرار المنطقة وتحديا للقانون الدولي والإنساني.

وأكدت الكويت وقوفها التام مع السعودية وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

ودانت البحرين استهداف أحد خزانات ميناء رأس تنورة وشركة أرامكو في الظهران، واعتبرت أن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة بمسيرات مفخخة من جهة البحر انتهاك للقوانين الدولية.

وقالت البحرين إن محاولة استهداف ميناء رأس تنورة وأرامكو بالظهران تهديد للملاحة وإمدادات الطاقة.