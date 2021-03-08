بسبب الفوركس.. تغريم 4 مشاهير 160 ألف ريال

بسبب الترويج لنظام الفوركس، عبر “سناب شات ” تم معاقبة 4 معلنين، مواطن سعودي وكويتي، ومقيمتين من الجنسية اللبنانية والجنسية التركية.

حيث قاموا بتضليل المستهلكين تحت شعار “استثمر وقتك على الإنترنت” التي تندرج ضمن أنشطة إغراءات الكسب السريع غير المشروعة.

وفرضت غرامات مالية على المخالفين قدرها 160 ألف ريال.

وقام المعلنين بنشر إعلان كاذب لنشاط الوساطة في سوق العملات الأجنبية “الفوركس” عبر حساباتهم الشخصية وتشجيعهم على التعامل مع شركات معينة في ذلك النشاط وتضمين الإعلان ادعاءً كاذباً بأن تلك الشركات مرخّص لها دون إثبات ذلك وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خداع المستهلكين وتضليلهم.