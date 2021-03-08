نائب المحافظ المساعد للكليات التقنية يلتقي المدربين والمتدربين بـ”تقنية الطائف”

أجرى نائب المحافظ المساعد للكليات التقنية للبنين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور عادل بن حمد الزنيدي، زيارة إلى الكلية التقنية بالطائف، صباح اليوم الإثنين، وذلك بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة.

وكان في استقباله، عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، ووكلاء ورؤساء الأقسام ومنسوبي الكلية.

واستهل الجولة، بزيارة الأقسام التدريبية بالكلية، التقى خلالها المدربين والمتدربين في القاعات التدريبية.

وأشار “الزنيدي” إلى أن زيارته للكلية تهدف إلى الاطلاع على سير العملية التدريبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لدى المدربين والمتدربين.

وقال إن ما شاهدته في الكلية التقنية، اليوم، يثلج الصدر من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتفاعل الجيد من قبل المتدربين مع المدربين في المواد العملية التخصصية والتزام الزملاء بالزي وكذلك مستوى النظافة والصيانة بالكلية.

حضر اللقاء، وكيل الكلية التقنية للتدريب خالد الغامدي، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين محمد الغامدي، ووكيل الكلية للجودة خالد المالكي، ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات بالكلية.