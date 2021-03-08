أمانة وبلديات الحدود الشمالية تغرم 57 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية خلال أسبوع

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها، 2283 جولة رقابية خلال أسبوع، على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ثامر القاران، أنّ الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة تكثف جولاتها الرقابية، جرى خلال الفترة مخالفة 57 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإغلاق 10 محلات تجارية.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 أو عبر حسابات خدمات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي.