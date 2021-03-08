السفيرة الأمريكية تكشف عن حملة إيرانية واسعة للتجسس على شبكات كويتية حساسة

كشفت السفيرة الأميركية في الكويت “ألينا رومانوسكي”، عن قيام إيران بحملة تجسس إلكترونية على الكويت.

وذكرت وسائل إعلام كويتية اليوم أن رومانوسكي قالت إن الحوادث الأخيرة تظهر أن ساحة المعركة اليوم قد انتقلت إلى الفضاء الإلكتروني.

وعن تفاصيل ما قامت به إيران أضافت أنه ففي عام 2019 شنت حملة إيرانية للتجسس السيبراني استهدفت شبكات حساسة في الكويت.

وتابعت السفيرة الأمريكية: إنه في خلال النصف الأول من عام 2020، كان هناك 1305 هجمات إلكترونية في الكويت مرتبطة بـCOVID 19، ومؤخرا هاجمت روسيا الولايات المتحدة في أكبر عملية تجسس في التاريخ.

ونوهت رومانوسكي أن هذه الحوادث تبين كيف أن الدول الخبيثة وغيرها من الجهات يمكنها استغلال نقاط الضعف في شبكات الهواتف المتنقلة والبيانات والاتصال بشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي داخل البلاد.

كما شددت على تعزيز التعاون بين بلادها والكويت في الأمن السيبراني، مبينة أن ضمان خصوصية البيانات وحمايتها من الاختراق ركيزة لجذب الأعمال المتعددة الجنسيات.