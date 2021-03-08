فتوى.. المنيع يحسم صرف أموال الزكاة لشراء الأجهزة الطبية

قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، إنه يجوز صرف أموال الزكاة، لأجل شراء أجهزة طبية للمستشفيات .

وأضاف المنيع خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أنه يجوز صرف الزكاة لشراء الأجهزة الطبية التي يحتاجها المرضي في المستشفيات، طالما أنهم فقراء.

وأوضح الشيخ المنيع أن الزكاة تصرف للفقير فيما يتعلق بطعامه أو شرابه أو مسكنه أو تعليمه أو علاجه.

ومن المعروف أن أموال الزكاة لها مصارف ثمانية ، منها الفقير والمسكين، كما نصت على ذلك الآية الكريمة في سورة التوبة:” إنما الصدقات للفقراء والمساكين..”.