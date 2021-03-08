عاجل.. واس: استمرار التعاون بين سلاحي الجو السعودي والأميركي للحفاظ على أمن المنطقة

أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.