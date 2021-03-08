أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي وهو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
عاجل.. واس: استمرار التعاون بين سلاحي الجو السعودي والأميركي للحفاظ على أمن المنطقة
أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تمريناً ثنائياً، شاركت فيه مقاتلات (إف-15 إس إي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.