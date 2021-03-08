“أمانة جدة” تضبط موقعا لتدوير الإسفنج بنطاق المليساء

وأوضح رئيس بلدية المليساء المهندس فيصل المالكي، أن الفرق الميدانية رصدت موقعَين بمشاركة شرطة المحافظة والدفاع المدني، عبارة عن “أحواش” سورين يُستخدمان لتدوير الإسفنج والقطن المستعمل.

وجرى مصادرة ثلاث ماكينات تستخدم في أعمال القطن “المراتب” والمخدات وتغليفها، مشيراً إلى أن الجهات المشاركة في الحملة أعدت محضراً مشتركاً بالحالة، فيما أتلفت الأمانة المصادرات.

وشددت أمانة جدة، على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي مخالفة بالإجراءات الاحترازية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة السكان.