(فيديو) فتاة روسية تقدمت للزواج من بوتين.. ماذا حدث لها

كشفت الفتاة الروسية يوليا شيلوفا، عن تفاصيل ما حدث لها بعد أن تقدمت بطلب الزواج من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الفتاة قد تقدمت بطلب الزواج، أثناء زيارة بوتين مدينة إيفانوفو الروسية العام الماضي.

وذكرت قناة روسيا 1 عن الفتاة : ” لم يتصل بي (بوتين)”، لكنها قالت إنها “حظيت بالعديد من المعجبين بعدها”، ولم يستطع أي منهم الفوز بقلبها.

الفتاة الروسية أعربت عن إعجابها بالرئيس الروسي، حيث وصفت بوتين، بأنه قوي الإرادة، وحازم، وقوي الشخصية. وقالت إنها لطالما أعجبت به.

وكانت الفتاة قد تقدمت إلى الرئيس بوتين، خلال رحلة عمل إلى إيفانوفو، وأثناء زيارته لبعض الأماكن، وأعطته صورتين لنفسها مع رقم هاتفها ومعلومات موجزة عن شخصيتها.

كما كتبت على الجزء الخلفي من إحدى الصور،اسمها وبلدتها.