الحوثيون يرتكبون محرقة جديدة.. إلقاء قنابل حارقة على عشرات المهاجرين الأفارقة

في مجزرة جديدة ارتكبها الحوثيون في اليمن، أقدمت مليشيا الحوثي على مقتل عشرات المهاجرين الأفارقة بصنعاء.

وفي تفاصيل الواقعة التي تداولتها وسائل إعلام يمنية فقد توفي العشرات من اللاجئين الأفارقة حرقًا في حجز مصلحة الهجرة بصنعاء.

وطالبت دعوات يمنية بتحقيق شفاف بمشاركة منظمة الهجرة الدولية ، ومطالبة صريحة بوقف الانتهاكات في حق اللاجئين ومطاردتهم واعتقالهم.

يأتي هذا في الوقت الذي تكتم فيه جماعة الحوثي على المحرقة البشعة التي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة في أحد مرافق الاحتجاز الواقعة تحت سيطرتها في صنعاء.

وشددت الدعوات اليمنية على ضرورة قيام المفروض الوكالات والمنظمات الإنسانية بفتح تحقيقات عاجلة في الحادثة، وكشف ملابساتها للرأي العام العالمي.

من جانبها قالت الهجرة الدولية، إن أعداد القتلى مرشح للارتفاع وأن 30 في حالة خطرة من أصل 170 جريحا.

وكانت المليشيا الحوثية، المئات قد اعتقلت العشرات من المهاجرين ووضعتهم داخل حجز لا يتسع لنصف العدد، ورموا عليهم قنابل حارقة.