ضربة موجعة.. مقتل العشرات والحوثي يطلق النار على عناصره الفارّة

وجهت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، انتصارات جديدة في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد،حيث تمكنت من مقتل العشرات بين صفوف مليشيا الحوثي.

وتقدمت القوات وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.

وبحسب ما ذكره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن الجيش الوطني خاض معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهة مقبنة، تمكنوا خلالها من تحرير قرية القشعة ومفرق المطاحن وتبة القاعدة.

كما تمت السيطرة على منطقة الكويحة وجبل المطار.

وعلى الصعيد الميداني أيضا فإن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم ثابت للجيش وفرار واسع في صفوف عناصر الميليشيات.

وأضاف أن الحوثيين لجأوا إلى إطلاق النار على عناصرهم الفارين من المعركة والاشتباك معهم في الخطوط الخلفية.ونوّه المركز أن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، مع وقع عدد من عناصر الحوثي أسرى بيد قوات الجيش الوطني.