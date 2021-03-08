شاهد.. التحالف يستهدف بدقة ورش تركيب الصواريخ البالستية في أحد معسكرات الحوثي

عرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقطع فيديو لاستهداف دقيق من لورش تجميع وتركيب الصواريخ البالستية في أحد معسكرات المليشيا الحوثية.

وأعلن التحالف اليوم، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية مستهدفا مجينة خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي في بيان مساء اليوم أنه يتعامل بحكمة مع تجاوزات الحوثيين وسيتحرك في إطار القانون الدولي والإنساني، حسب قناة “العربية”.

وشدد التحالف العربي على أن مليشيا الحوثي ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي وأنه سيتصدى لهذه الانتهاكات.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أمس اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي المستهدف لمرافق شركة أرامكو النفطية بمنطقة الظهران مما تسبب في سقوط الشظايا بالقرب من الأعيان المدنية.