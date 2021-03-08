الكويت تقلّص الحظر إلى 21 يوما

في تطورات جديدة بالكويت، حول الحظر الذي فرضته الحكومة لمواجهة فيروس كورنا، قرر مجلس الوزراء مبدئياً رفع حظر التجول في البلاد قبل موعده المحدد بأسبوع.

جاء ذلك بناء على ما ستسفر عنه المؤشرات الوبائية خلال الأسبوعين القادمين.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء ناقش وزير الصحة عن إمكانية تقليص مدة الحظر المحددة بشهر كامل وكانت هناك مرونة باتخاذ قرار التقليص شريطة تحسن المعدلات الوبائية.

وكشفت المصادر أن المجلس قرر إرجاء تأجيل مناقشة السماح بتوصيل طلبات المطاعم خلال ‫الحظر الجزئي إلى الأسبوع المقبل.

كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر التطورات المتعلقة بوباء كورونا على المستويين الإقليمي والدولي.

ونوّه المجلس إلى إتمام تطعيم جميع المسجلين في النظام لتلقي اللقاح من المواطنين والمقيمين من عمر 65 عاما فما فوق.

يذكر أن عدد الذين تلقوا اللقاح في البلاد بلغ 322 ألف شخص.

وقد دعا مجلس الوزراء المواطنين والمقيمين كافة إلى مواصلة التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.