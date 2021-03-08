“الزهراني” يتوج بالمركز الأول في المؤتمر الدولي لـ “علم النَّفس الرِّياضي التَّطبيقي”

أعلنت المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي التطبيقي،اليوم، عن فوز الباحث السعودي د.تركي محسن الزهراني استاذ علم النَّفس الرِّياضي المساعد بكلية التَّربية بالمركز الأول في المؤتمر العلمي الدولي الثاني المقام تحت عنوان : (علم النَّفس الرِّياضي التَّطبيقي).

و من جانبهم تبادل زملاء الدكتور الزهراني بجامعة الطائف التهاني بتحقيقه للمركز الأول وقال حساب يحمل اسم مجتمع جامعة الطائف على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “نبارك لسعادة د.تركي محسن الزهراني استاذ علم النَّفس الرِّياضي المساعد بكلية التَّربية حصول بحثه (الصَّلابة العقلية في المجال الرِّياضي) على المركز الأوَّل في ختام المؤتمر العلمي الدُّولي الثَّاني المقام تحت عنوان : (علم النَّفس الرِّياضي التَّطبيقي)

يذكر أن الزهراني حاصل علي درجة الدكــــــــــــتوراه في علم النفس الرياضي ( منهج متعدد الابعاد لقياس الصلابة العقلية) من جامعة بانجور- بريطانيا ) ، و على درجة الماجســــتير (ماجستير علم النفس الرياضي من جامعة الملك سعود بعنوان (علاقة قلق المنافسة بالتوجه الهدفي لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ) ، و على (بكالوريوس التربية البدنية من كلية المعلمين بالطائف )

و هو المشرف العام على لجان قسم علوم الرياضة بجامعة الطائف منذ 1442 .

و رئيس اللجنة العلمية والبحث العلمي بقسم علوم الرياضة بكلية التربية جامعة الطائف،و عضو فريق الجودة بالدراسة الذاتية في التقويم البرامجي بقسم علوم الرياضة .