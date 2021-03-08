«قتل.. خطف.. واغتصاب» 1333 امرأة ضحايا انتهاكات الحوثي في يوم المرأة العالمي  

في الوقت الذي يحتفل به العالم باليوم العالمي للمرأة مارست مليشيات الحوثي انتهاكات فظيعة بحق النساء بينها القتل والخطف والاغتصاب.

وأفادت “منظمة سام” أن النساء المعتقلات يعشن في سجون مليشيا الحوثي أوضاعا إنسانية وحقوقية بالغة السوء، حيث تحتجز 90 امرأة و 35 طفلا في 3 غرف فقط، وظروف صحية سيئة للغاية.

وخلال الفترة من 2015 حتى نهاية 2020، وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، استشهاد وإصابة 1333 امرأة بينهن أطفال إثر القصف العشوائي الذي استهدف الأحياء السكنية في عدد من المحافظات.

وأضافت إشراق المقطري عضو اللجنة، في مؤتمر صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن اللجنة انتهت من الرصد والتحقيق باستشهاد 528 امرأة و إصابة 805 ، و استشهاد 512 طفلة و 772 طفلة جريحة.

وفي التفاصيل فإن محافظة تعز تصدرت القائمة بعدد 678 ضحية، تلتها محافظات الحديدة والجوف الضالع.

ونوه بيان اللجنة أنها انتهت من التحقيق في عدد 726 امرأة تعرضن للتهجير القسري من مناطقهن تحت السلاح والإكراه.

وتابعت: إنهن تعرضن مع أطفالهن أثناء الخروج لأشكال مختلفة من المخاطر المرتبطة غالباً بانعدام الأمن كونهن أجبرن على الابتعاد عن بيئتهن ومنازلهن قسرا.

كما حققت اللجنة في سقوط 109 امرأة نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية بينها 40 امرأة ، وإصابة 69 إصابات خطيرة سببت لأغلبهن إعاقات دائمة وتشوهات مختلفة.

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام.

ويقام الاحتفال باليوم للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.