جنرالات الحرس الثوري وجها لوجه مع مرشحي الانتخابات الرئاسية بإيران

تتسارع وتيرة المشهد الإيراني حول المتقدمين للتنافس على مقعد الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو القادم.

وسائل إعلام إيرانية أفادت أن سعيد محمد، قائد قاعدة “خاتم الأنبياء”، والذي يعد أحد أهم أذرع الحرس الثوري الاقتصادية، يعتزم الترشح للرئاسة.

يأتي هذا بعدما سعيد قدم استقالته، استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

والجنرال سعيد محمد يعد الشخص الثاني الذي يستعد للترشح للانتخابات االرئاسية بعد الجنرال حسين دهقان.

يذكر أنه كان قد تم تعيينه قائدً لقاعدة خاتم الأنبياء في أكتوبر 2018، بإشارة من المرشد علي خامنئي.

كما أنه يمثل ما يسمى بجنرالات الحرس الثوري المحافظين الذين يؤيدون اقتحام الحرس لكل المؤسسات.

في ذات السياق تعتزم شخصيات أخرى إضافة إلى سعيد محمد، الترشح للمنصب ، من بينها : ( حسين دهقان ومحمد باقر قاليباف وعلي لاريجاني ومحسن رضائي).

(جميعهم من خلفية أمنية وعسكرية)، مدرجة أيضاً في قائمة المرشحين.

قد يكون الجنرال دهقان أهم منافس لسعيد محمد، حيث إنه يتمتع بحضور واسع داخل أوساط تيارات المحافظين والمعتدلين.

كما يعتزم إبراهيم رئيسي، الملقب بقاضي لجنة الموت الترشح أمام مجتبى خامنئي نجل المرشد الإيراني على خامنئي في الانتخابات المقبلة.

ويعرف رئيسي بـ ” قاضي لجنة الموت”، حيث كان أحد القضاة الثلاثة في اللجنة المسؤولة عن إعدام آلاف من السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

وبحسب ما نشرته تقارير إخبارية فإن المقربين من رئيسي يقولون إن مشاركته في الانتخابات الرئاسية لن تكون ممكنة إلا بإذن من المرشد.

كما أنه بسبب سنّه وحضوره السياسي، يعتبر نفسه أحد خيارات القيادة المستقبلية لخلافة خامنئي.