تركيا تغازل مصر: لو مشيتم إلينا خطوة سنأتيكم هرولة

لا تزال تركيا تواصل بإرسال رسائل المغازلة الدبلوماسية لمصر، وأنها على استعداد أن تذهب لمصر “هرولة” في حال تقدمها خطوة.

وفي تصريحات صحفية قال مبعوث الرئيس التركي إلى العراق أنه إذا اتجهت مصر نحونا خطوة فنحن سنأتي إليها هرولة.

وأكد المبعوث التركي أنه لا يوجد لدينا أطماع في دولة أخرى، منوها أننا دعونا مصر لاجتماع “مجلس المياه” عام 2017 لكن القاهرة طلبت عقد المؤتمر على أراضيها، بحسب قوله.

وأضاف أننا مستعدون للوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة ولدينا الخبرة الكافية لحل هذه الأمة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تبعث فيها تركيا بمغازلة للحكومة المصرية، حيث صرح ايضا وزير الدفاع التركي إن احترام مصر الجرف القاري التركي في أنشطتها الاستكشافية تطور مهم للغاية ونتوقع استمراره.

وأضاف آكار أنه يوجد لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر وبتفعيل هذه القيم نرى إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة.

كما صرح أيضا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قبل أيام بإمكانية التفاوض مع مصر بشأن مناطق الصلاحية البحرية وتوقيع اتفاق معها بهذا الخصوص.