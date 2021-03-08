انخفاض في أسعار النفط

سجلت العقود الآجلة للنفط من مزيجي “Brent” و”WTI” في تداولات اليوم الاثنين تراجعا ملموسا.

وسجلت العقود الآجلة لخام “Brent” عند التسوية 68.24 دولار للبرميل، منخفضة بواقع 1.12 دولار أو 1.61%.

وهبطت العقود الآجلة لنفط “WTI” الأمريكي بواقع 1.04 دولار، أو 1.57%، لتسجل عند التسوية 65.05 دولار للبرميل.

ويأتي هذا التراجع بعد أن تجاوز سعر نفط “Brent”، مساء الأحد، مستوى 70 دولارا أمريكيا مقابل البرميل الواحد لأول مرة منذ 8 يناير عام 2020، كما سجل خام “WTI” أيضا صعودا ملحوظا، وذلك في زيادة جاءت على خلفية هجمات مكثفة لقوات الحوثيين من اليمن على منشآت نفطية في السعودية.