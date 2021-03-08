وسط صمت إيراني.. إصابة خليفة قاسم سليماني بفيروس كورونا

تتكتم وسائل الإعلام الإيرانية على إصابة قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني بفيروس كورونا المستجد.

وكان الباحث والصحفي المختص في الشأن الإيراني محمد مجيد الأحوازي قد نقل أن مصادر إيرانية مطلعة، قد كشفت عن إصابة إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني، بالوباء.

وذكرت المصادر أن قاآني ألغى زيارته المقررة إلى إقليم بلوشستان الذي شهد اضطرابات أمنية خلال الأسابيع الماضية.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتحدث فيه وسائل الإعلام الإيرانية حتى الآن عن إصابة قاآني، بالفيروس.

وكانت إيران قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظًا في في عدد الإصابات بالسلالة البريطانية الأكثر انتشارا لفيروس كورونا، خاصة داخل معسكرات الجيش والحرس الثوري.

يذكر أن قاآني كان قد شغل قيادة فيلق القدس الإيراني عقب مقتل قائده السابق قاسم سليماني، الذي تم استهدافه في مطلع يناير 2020 بطائرة مسيرة أمريكية بالقرب من مطار بغداد.