محافظ مأرب: لولا طيران التحالف لاختلف الأمر مع الحوثيين

صرح محافظ مأرب سلطان العرادة، بأن الحوثيين استغلوا سحب السعودية قواتها من مأرب وسحب الإمارات منظومة الدفاع الجوية “الباتريوت” وقصفوا المدينة بالصواريخ الباليستية.

جاء ذلك خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي نظمه برنامج “اليمن في الإعلام الدولي” التابع لمركز صنعاء للدراسات، مؤكدا أن الحوثيين يسعون للسيطرة على المحافظة منذ 2015، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك.

وأضاف العرادة أنه لولا طيران التحالف لكان الأمر مختلف، حيث أحدثت مقاتلات التحالف فارقا في المعارك، بعد أن أظهر الحوثيون تفوقا من خلال الآليات الثقيلة والمدرعة.

وتابع قاتلا: جماعة الحوثيين تسعى بقوة لوقف عمليات التحالف الجوية بأي طريقة، بما يسمح لها بإعادة ترتيب قواتها والهجوم من جديد.

كما نوه أن رجال القبائل شاركوا بفاعلية خلال المعارك، إضافة إلى القوات المشتركة في الساحل الغربي وعدت بتعزيز القوات الحكومية في مأرب.

وعن الدور الإيراني في المعارك الأخيرة، اتهم العرادة سفير إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو بمشاركته الفاعلة في الحرب كونه عسكري بارز.

وأوضح أن الحوثيين ليس لديهم الإمكانية في توظيف تقنيات الحرب في المعارك عبر إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

كما أفاد أن مارتن غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وصل لطريق مسدود مع جماعة الحوثيين، وفي المقابل تعاملوا معه بالكذب والتسويف.