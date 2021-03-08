بشرى من مجلس الصحة الخليجي .. ما الأمر

كشف أحمد العماري مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي عن تطورات إيجابية لمن تلقى تطعيم كورونا.

وأضاف العماري على حسابه في تويتر أن بداية نهاية للجائحة بفضل الله تقترب.

وأوضح أن مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي يسمح للمحصنين بعد أسبوعين من الجرعة الثانية بمخالطة أقاربهم وأصدقائهم “المحصنين” بدون تباعد أو لبس كمامة.. قائلا : “طعموا يا جماعة اشتقنا للتقارب والحياة بدون كمام”.

ونوه العماري أنه من الواضح -عالمياً- أن المحصن سيتجاوز الجائحة جزئياً من خلال:

1-قدرته على مخالطة المحصنين.

2- سهولة السفر -دون فحص أو حجر-.

3- امتيازات حضور المناسبات والأماكن العامة.

4- التجاوز الكامل بإذن الله يكون بعد تحصين 70% من المجتمع “المناعة المجتمعية”.

يأتي هذا في الوقت الذي تتسارع فيه دول الخليج بتطعيم مواطنيها بلقاح كوورنا، مع اتخاذ إجراءات احترازية أخرى، للحد من تفشي أو انتشار الوباء.