الوطني للأرصاد: استقرار #الطقس بوجه عام بمعظم مناطق #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-34 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.