تفاصيل: واشنطن ترفع حظر دخول مواطني 13 دولة أغلبها مسلمة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الاثنين، إن معظم الذين قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أمريكية ورفضت بسبب قرار ترامب حظر دخول مواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول أفريقية يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة.

وألغى الرئيس جو بايدن قرار سلفه دونالد ترامب في 20 يناير أول يوم له في السلطة، واصفا إياه بـ “وصمة عار على ضميرنا القومي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الذين طلبوا تأشيرات ورفضت قبل 20 يناير 2020 عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع رسومها.

وأضاف أن الذين رفضوا في 20 يناير 2020 أو بعده، يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون حاجة لإعادة التقديم أو رسوم إضافية.

وتفيد بيانات وزارة الخارجية بأن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017، بعد أن أقرت المحكمة العليا الأمريكية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.

وأضفت إدارة ترامب دولاً وشطبت أخرى من قائمة الحظر.

وفي الفترة الأخيرة من رئاسة ترامب ضمت القائمة ميانمار، وإريتريا، وإيران، وقرغيزستان، وليبيا، ونيجيريا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وتنزانيا، وفنزويلا، واليمن.