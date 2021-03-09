استقالة رئيس صندوق الثروة السيادي التركي

يستعد الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي لترك منصبه في إطار تغييرات تشمل كبرى المؤسسات الاقتصادية التركية، بدأت باستقالة رئيس بورصة الأوراق الرسمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مطلعة أن ظافر سنوميز سيغادر منصبه رئيساً تنفيذياً لصندوق الثروة السيادي التركي.

ورفض صندوق الثروة السيادي التعليق على هذه الأنباء.

وأشارت بلومبرغ إلى أن الخطوة تأتي بعد إعلان حاقان أتبلا الإثنين اعتزامه ترك رئاسة بورصة إسطنبول للأوراق المالية.

مضيفة أن الرجلين توليا منصبيهما عند إشراف بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاقتصاد والخزانة في البلاد وزيراً للمالية لمدة عامين قبل استقالته في نوفمبر الماضي.

يذكر أن تركيا أسست صندوق الثروة السيادي في 2016 للعب دور رئيسي في الاستثمارات الضخمة التي لا يقدم عليها القطاع الخاص.