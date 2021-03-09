عداد كورونا: الإصابات تتخطى 117 مليون والوفيات تتجاوز 2.7 مليون

أظهرت إحصاء لـ”رويترز” أن ما يزيد على 117.11 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و724162.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

77 وفاة و15388 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 15388 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و77 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.244.786 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157.930 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.899.394 حالة.

الصين تسجل 8 إصابات بفيروس كورونا

سجلت الصين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90002 ، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.