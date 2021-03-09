اقتران نادر لـ”القمر” وثلاثة كواكب في سماء #السعودية.. الأربعاء والخميس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة يرصد بسماء السعودية و الوطن العربي قبل شروق الشمس يومي الأربعاء والخميس 10 و 11 مارس 2021 إجتماع القمر وعطارد والمشتري وزحل في كوكبة الجدي، وكجزء من هذا التجمع ستحدث ثلاثة اقترانات خلال هذين اليومين مناسبة لرصدها بالعين المجردة وهي فرصة للتصوير الفلكي.

يحدث الاقتران عندما يقترب جسمان أو أكثر من الأجسام السماوية من بعضهما البعض في السماء كما يُرى من الأرض وتشترك تلك الأجسام نفس المطلع المستقيم أو خط طول مسير الشمس.

أولاً ، سيحدث اقتران بين القمر وزحل صبيحة يوم الأربعاء 10 مارس حيث سيمر القمر البالغ من العمر 26 يومًا وقرصة مضاء بنسبة 11 % ويفصله عن كوكب الحلقات زحل 3 درجات وسيكون لمعان القمر -10.4.

في حين سيكون زحل أكثر خفوتا 0.6 وسيظهران في سماء الفجر قبل شروق الشمس بحوالي الساعتان وسيصلان اعلى نقطة في السماء فوق الأفق الجنوبي الشرقي مع انتشار ضوء الصباح.

نظرا لأن المسافة الفاصلة بين القمر وزحل واسعة جدًا فلن يتم رؤيتهما سويا في نفس مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك من خلال المناظير.

صبيحة اليوم التالي الخميس 11 مارس ، وقبل شروق الشمس ببضعة ساعات سيلاحظ أن القمر ابتعد عن زحل نحو الشرق وإضاءة قرصة انخفضت لتصبح 5.4 % عن اليوم السابق وأصبح واقعا بالقرب من المشتري و عطارد.

المشتري اكثر الكواكب الصباحية لمعانًا في الوقت الحالي، حيث يتفوق على زحل بحوالي 12 مرة وعطارد بسبع مرات.

وعلى الرغم من أن عطارد أكثر إشراقًا من زحل فمن المحتمل أن يكون زحل أسهل عند رؤية هذين العالمين حيث يشرق زحل أولاً ، يليه المشتري ثم عطارد.

خلال هذا الاقتران سيكون القمر والكواكب مرصودة بسهولة بالعين المجردة على قبة السماء وعند استخدام المناظير يمكن رؤية المزيد من التفاصيل مثل أقمار كوكب المشتري لأربعة الكبيرة التي تسمى أقمار غاليلو.