مواطنون يقتحمون مقبرة المعلاه أثناء تشييع الجنائز

تداول متابعون على مواقع التواصل الاجتماعية مقطع فيديو أظهر عملية اقتحام مواطنين لمقبرة المعلاه في مكة المكرمة أثناء تشييع الجنائز.

وقد أظهر الفيديو الذي إطلعت “الوئام” عليه محاولة حراس أمن المقبرة إقفال باب الدخول غير أن هناك مجموعة من الأشخاص قاموا بدفع الباب واقتحموا المقبرة عنوة وظلوا يتدافعون نحو الداخل بأعداد كبيرة وبرفقتهم سيارة لنقل الموتى.

كما قام البعض منهم بمحاولة الاعتداء على الحراس الذين كانوا يؤدون واجبهم وخاصة أن هناك ضوابط لدخول الجنائز والمرافقين لها وفق احترازات كورونا.

وطالب متابعون في مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة المقتحمين الذين لم يراعوا حرمة المقبرة ولا الاجراءات الاحترازية وخاصة أن هناك من يقول بأن هذه الحادثة تتكرر بين فترة وأخرى.