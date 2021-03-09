عاجل… إعادة التمويل العقاري يطرح أكبر صكوك مدعومة بضمان حكومي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء، عن طرح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل للصندوق السيادي، أكبر صكوك مدعومة بضمان حكومي؛ للتوسع في التمويل العقاري.

وكشف الصندوق السيادي، في تغريده عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن إتمام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية المضمون من وزارة المالية السعودية.

ولفت صندوق الاستثمارات العامة، إلى أن قيمة الإصدار بلغت 4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار)، لتكون محفزة لنمو واستدامة قطاع التمويل العقاري كجزء من رؤية السعودية 2030م.