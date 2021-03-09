الأمير سلطان بن سلمان يشيد بدور المرأة السعودية

أشاد صاحب السمو الملكي لأمير سلطان بن سلمان، بدور المرأة السعودية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة خلال لقاء مع منسوبي الهيئة السعودية للفضاء.

وأكد أن المرأة السعودية لها مساهمة رئيسية ومهمة في توحيد المملكة العربية السعودية، وأصبحت اليوم شريكة فاعلة في رفعة الوطن ونمائه محققة قفزات نوعية تباينت مجالاتها علمياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

وأشار إلى نجاح المرأة السعودية بعطائها فكراً وعملاً يساعد بالإسهام في دفع عجلة تنمية الوطن، وتعتبر منهجية المملكة في التغير هي المحرك الرئيسي لتسريع وتيرة التحولات الهيكلية وبنائها بما يخدم مساهمة المرأة في العمل التنموي، وتشكيلها نسبة من الناتج المحلي، وتهيئة البيئة المحيطة بها لتجعلها قادرة على مواكبة التغيرات.