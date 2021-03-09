أسعار النفط ترتفع صوب 70 دولار

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء صوب 69 دولارا مع تركيز المستثمرين على احتمال شح الإمدادات بعد تمديد أوبك قيود الإنتاج وسط آمال متزايدة بتعافي الطلب.

كانت الأسعار ارتفعت لأعلى مستوى منذ بدء الجائحة أمس الاثنين بعد إطلاق قوات الحوثيين باليمن طائرات مسيرة وصواريخ على مواقع سعودية يوم الأحد.

وقالت المملكة إنها أحبطت الهجمات، لتنزل الأسعار مع تراجع المخاوف حيال الإمدادات، بحسب “رويترز” .

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 51 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 68.75 دولار للبرميل، بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة إلى 67.61 دولار للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا إلى 65.39 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم “اعتُبرت الانخفاصات في الآونة الأخيرة فرصا للشراء.. اجتماع أوبك+ الأسبوع الماضي يضمن أن يتجه ميزان النفط العالمي نحو سوق أكثر شحا في المستقبل المنظور”.