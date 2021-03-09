“الأرصاد” يعلن توقعات الطقس في المملكة بنهاية الأسبوع

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة، خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وقال المركز، في بيان، إنه يتوقع بمشيئة الله تأثر مناطق شمال وغرب ووسط المملكة نهاية الاسبوع الحالي ثم شرق وجنوب المملكة برياح مثيرة للأتربة والغبار وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية ويصحبها تفاوت في درجات الحرارة ما بين الارتفاع ثم الانخفاض.

يتوقع بمشيئة الله أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة وتتكّون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في الرؤية من الخميس الى السبت على: الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وعسير والباحة.