شرطة المنطقة الشرقية: ضبط 4 سوريين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال #عاجل

صَرّح المقدم محمد الشهري، المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السورية أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس والسادس من العمر بمدينة الدمام .

وأوضح المقدم الشهري، في بيان، أن المتهمين ارتكبوا عددٍ من الجرائم النصب والاحتيال ، تمثلت في إنشاء مواقع إلكترونية لشركات وهمية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاستثمار فيها بمناطق متفرقة من المملكة ، والقيام بتحويلات مالية لدول وحسابات خارجية.

وبين أن ذلك جاء عبر استخدام حساب بنكي يعود لزوجة أحدهم وهي مواطنة ، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية التي تم جمعها عبر أساليبهم الاحتيالية 152 مليون ريال.

وأكدت المتحدث أنه قد تم إيقافهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.